10 июля 2022
09 июля 2022
08 июля 2022

Омбудсмен Борис Шалютин помог находящимся в курганском СИЗО

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Реставрационно-хранительский корпус Культурно-просветительского центра «Эрмитаж – Урал». Екатеринбург, библиотека, книги, фондохранилище, эрмитаж урал
Библия, Коран и несколько экземпляров исторической литературы пополнят библиотеку для подозреваемых, обвиняемых и осужденных Фото:

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин пополнил библиотечный фонд СИЗО-1 города Кургана. Информация опубликована на сайте регионального УФСИН России.

«Борис Шалютин рассказал, что в ходе посещения граждан, содержащихся под стражей, возникали вопросы обеспечения верующих религиозной литературой. Книги были приобретены совместно с отделом по взаимодействию с общественными и религиозными объединениями Правительства Курганской области», — написано на сайте ведомства.

На территории СИЗО-1 работает библиотека, книжный фонд которой — более 2 тысяч экземпляров. Книги выдаются в камеры. Их можно обменять после прочтения.

О том, что в СИЗО-1 устроили турнир по игрушечным танкам для подростков, URA.RU писало ранее. Перед этим с ребятами провели тренировку по управлению моделями вертолетов.

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Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин пополнил библиотечный фонд СИЗО-1 города Кургана. Информация опубликована на сайте регионального УФСИН России. «Борис Шалютин рассказал, что в ходе посещения граждан, содержащихся под стражей, возникали вопросы обеспечения верующих религиозной литературой. Книги были приобретены совместно с отделом по взаимодействию с общественными и религиозными объединениями Правительства Курганской области», — написано на сайте ведомства. На территории СИЗО-1 работает библиотека, книжный фонд которой — более 2 тысяч экземпляров. Книги выдаются в камеры. Их можно обменять после прочтения. О том, что в СИЗО-1 устроили турнир по игрушечным танкам для подростков, URA.RU писало ранее. Перед этим с ребятами провели тренировку по управлению моделями вертолетов.
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