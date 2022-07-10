Омбудсмен Борис Шалютин помог находящимся в курганском СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин пополнил библиотечный фонд СИЗО-1 города Кургана. Информация опубликована на сайте регионального УФСИН России.
«Борис Шалютин рассказал, что в ходе посещения граждан, содержащихся под стражей, возникали вопросы обеспечения верующих религиозной литературой. Книги были приобретены совместно с отделом по взаимодействию с общественными и религиозными объединениями Правительства Курганской области», — написано на сайте ведомства.
На территории СИЗО-1 работает библиотека, книжный фонд которой — более 2 тысяч экземпляров. Книги выдаются в камеры. Их можно обменять после прочтения.
О том, что в СИЗО-1 устроили турнир по игрушечным танкам для подростков, URA.RU писало ранее. Перед этим с ребятами провели тренировку по управлению моделями вертолетов.
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Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин пополнил библиотечный фонд СИЗО-1 города Кургана. Информация опубликована на сайте регионального УФСИН России. «Борис Шалютин рассказал, что в ходе посещения граждан, содержащихся под стражей, возникали вопросы обеспечения верующих религиозной литературой. Книги были приобретены совместно с отделом по взаимодействию с общественными и религиозными объединениями Правительства Курганской области», — написано на сайте ведомства. На территории СИЗО-1 работает библиотека, книжный фонд которой — более 2 тысяч экземпляров. Книги выдаются в камеры. Их можно обменять после прочтения. О том, что в СИЗО-1 устроили турнир по игрушечным танкам для подростков, URA.RU писало ранее. Перед этим с ребятами провели тренировку по управлению моделями вертолетов.