Омбудсмен Борис Шалютин помог находящимся в курганском СИЗО

11 июля 2022 в 07:09 Размер текста - 17 +

Библия, Коран и несколько экземпляров исторической литературы пополнят библиотеку для подозреваемых, обвиняемых и осужденных Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин пополнил библиотечный фонд СИЗО-1 города Кургана. Информация опубликована на сайте регионального УФСИН России. «Борис Шалютин рассказал, что в ходе посещения граждан, содержащихся под стражей, возникали вопросы обеспечения верующих религиозной литературой. Книги были приобретены совместно с отделом по взаимодействию с общественными и религиозными объединениями Правительства Курганской области», — написано на сайте ведомства. На территории СИЗО-1 работает библиотека, книжный фонд которой — более 2 тысяч экземпляров. Книги выдаются в камеры. Их можно обменять после прочтения. О том, что в СИЗО-1 устроили турнир по игрушечным танкам для подростков, URA.RU писало ранее. Перед этим с ребятами провели тренировку по управлению моделями вертолетов. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин пополнил библиотечный фонд СИЗО-1 города Кургана. Информация опубликована на сайте регионального УФСИН России. «Борис Шалютин рассказал, что в ходе посещения граждан, содержащихся под стражей, возникали вопросы обеспечения верующих религиозной литературой. Книги были приобретены совместно с отделом по взаимодействию с общественными и религиозными объединениями Правительства Курганской области», — написано на сайте ведомства. На территории СИЗО-1 работает библиотека, книжный фонд которой — более 2 тысяч экземпляров. Книги выдаются в камеры. Их можно обменять после прочтения. О том, что в СИЗО-1 устроили турнир по игрушечным танкам для подростков, URA.RU писало ранее. Перед этим с ребятами провели тренировку по управлению моделями вертолетов.