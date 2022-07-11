В курганском санатории «Озеро Медвежье» места раскупили до осени

Курганцы массово поехали отдыхать на озеро Медвежье Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В санатории «Озеро Медвежье», находящемся в Курганской области, свободные места появятся только осенью. Информация об этом указана на официальном сайте санатория.

«Мы всей семьей хотели поехать этим летом в санаторий подлечиться, но когда посмотрели наличие свободных мест, были в шоке, что все забронировано до осени. Решили позвонить по телефону, чтобы окончательно убедиться в этом, но ни на один из звонков ответа так и не получили», — сообщает источник.

С подобной ситуацией столкнулись и другие желающие поехать на лечение и отдых в санаторий «Озеро Медвежье». Само озеро известно своими лечебными свойствами. Грязь и рапа (высококонцентрированный раствор солей — прим. ред.) помогают облегчить боль в суставах, вылечить кожные заболевания. Также озеро Медвежье сравнивают с Мертвым морем в Израиле из-за практически одинаковой концентрации соли.

Ранее URA.RU писало, что российских туристов зовут на «фестиваль грязи, красок и рока», который пройдет в конце июля на озере Горьком в Звериноголовском районе. Подобный фестиваль грязи пройдет и в Петуховском районе на озере Медвежьем.