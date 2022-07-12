69 человек утонули в Тюмени за последние годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Река Тура стала победителем антирейтинга тюменских водоемов, в которых за последние 7,5 лет чаще всего тонули горожане. Статистику по утонувшим URA.RU предоставили в пресс-службе городской мэрии.

«Статистика по утоплениям, случившимся на территории Тюмени в период 2014—2022 годов. Река Тура — 25 случаев», — такие данные URA.RU предоставили в пресс-службе администрации города.

Тюменцы тонут в Туре ежегодно. Случаи фиксировались в парке Заречный, на улицах 25 лет Октября, Береговой, Барабинской, Новгородской, на набережной, понтонной переправе на Судостроителей, и в районе Свято-Троицкого монастыря.

Второе место по числу утоплений у двух водоемов — это пруды Лесной и Утиный. В них за последние 7,5 лет погибло по пять человек.

Третье место разделили озеро Липовое, Верхнее Кривое, и гидротехническое сооружение ТЭЦ-1 на Стартовой. В каждом из них по четыре смерти.

Что до личностей погибших, то чаще всего в вышеназванных водоемах и других опасных озерах и прудах в Тюмени тонули мужчины: 59 против 10 женщин. Среди погибших и девять несовершеннолетних.

Ранее Роспотребнадзор Тюменской области назвал список водоемов, купание в которых безопасно, всего их в регионе восемь. Однако речь идет о составе воды.

В МЧС предупреждают: купаться разрешено лишь там, где для этого созданы условия. В частности, дежурят спасатели. Родителям рекомендуют не оставлять детей без внимания ни на секунду, не нырять в незнакомых местах, а также будучи нетрезвыми.

Ранее URA.RU писало, что с начала лета в Тюменской области уже утонули пятеро детей. Мы рассказали о правилах первой помощи в таких случаях.