13 июля 2022
12 июля 2022

В Тюмени неизвестные выкинули кота с десятого этажа. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Курган, кошка, домашние животные, домашние питомцы, кот в окне
В Тюмени неизвестные выкинули из окна многоэтажного дома кота Фото:

В Тюмени на Червишевском тракте неизвестные выкинули кошку с десятого этажа. Об этом сообщили в telegram-канале «Тюмень №1». По словам очевидцев, с балкона многоэтажки также выбросили личные вещи и стекла.

«По адресу Червишевский тракт, 21к2 какой-то ****** (плохой человек — прим.URA.RU) выбил окно на балконе и выбросил кота с 10 этажа, также следом полетели стекла и личные вещи. Из окна слышатся оры и стуки», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Тюмень №1». Местные жители вызвали полицию по этому адресу.

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Фото:

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В Тюмени на Червишевском тракте неизвестные выкинули кошку с десятого этажа. Об этом сообщили в telegram-канале «Тюмень №1». По словам очевидцев, с балкона многоэтажки также выбросили личные вещи и стекла. «По адресу Червишевский тракт, 21к2 какой-то ****** (плохой человек — прим.URA.RU) выбил окно на балконе и выбросил кота с 10 этажа, также следом полетели стекла и личные вещи. Из окна слышатся оры и стуки», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Тюмень №1». Местные жители вызвали полицию по этому адресу. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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