В Тюмени неизвестные выкинули кота с десятого этажа. Фото, видео

13 июля 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

В Тюмени неизвестные выкинули из окна многоэтажного дома кота Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Тюмени на Червишевском тракте неизвестные выкинули кошку с десятого этажа. Об этом сообщили в telegram-канале «Тюмень №1». По словам очевидцев, с балкона многоэтажки также выбросили личные вещи и стекла. «По адресу Червишевский тракт, 21к2 какой-то ****** (плохой человек — прим.URA.RU) выбил окно на балконе и выбросил кота с 10 этажа, также следом полетели стекла и личные вещи. Из окна слышатся оры и стуки», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Тюмень №1». Местные жители вызвали полицию по этому адресу. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается. Фото: telegram-канал «Тюмень №1»

В Тюмени на Червишевском тракте неизвестные выкинули кошку с десятого этажа. Об этом сообщили в telegram-канале «Тюмень №1». По словам очевидцев, с балкона многоэтажки также выбросили личные вещи и стекла. «По адресу Червишевский тракт, 21к2 какой-то ****** (плохой человек — прим.URA.RU) выбил окно на балконе и выбросил кота с 10 этажа, также следом полетели стекла и личные вещи. Из окна слышатся оры и стуки», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Тюмень №1». Местные жители вызвали полицию по этому адресу. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.