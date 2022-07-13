Из Казахстана в Курган возят товары ушедших из России брендов

14 июля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Курганцам предлагают покупать товары H&M, Zara и Mango в Казахстане через посредников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцам предлагают покупать товары ушедших из России брендов одежды через посредников, которые занимаются выкупом и доставкой товаров из Казахстана. Об этом говорится в одном из постов группы «Подслушано|казахи Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Выкуп и доставка товаров известных марок, таких как: Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Mango, H&M. Наши цены гораздо ниже, чем на Wildberries. Доставка бесплатная», — утверждает предпринимательница. URA.RU обратилось за комментарием к закупщикам. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что туроператоры не заинтересованы организовывать групповые шоппинг-туры из Кургана в Казахстан, поскольку это будет слишком затратно для клиентов. При этом в турагентствах отмечают, что все путешественники, которые брали туры до курортного озеро Боровое, имеют возможность посетить торговые центры Нур-Султана. В том числе жители Кургана начали самостоятельно ездить в Казахстан за покупкой товаров от зарубежных производителей.

Курганцам предлагают покупать товары ушедших из России брендов одежды через посредников, которые занимаются выкупом и доставкой товаров из Казахстана. Об этом говорится в одном из постов группы «Подслушано|казахи Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Выкуп и доставка товаров известных марок, таких как: Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Mango, H&M. Наши цены гораздо ниже, чем на Wildberries. Доставка бесплатная», — утверждает предпринимательница. URA.RU обратилось за комментарием к закупщикам. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что туроператоры не заинтересованы организовывать групповые шоппинг-туры из Кургана в Казахстан, поскольку это будет слишком затратно для клиентов. При этом в турагентствах отмечают, что все путешественники, которые брали туры до курортного озеро Боровое, имеют возможность посетить торговые центры Нур-Султана. В том числе жители Кургана начали самостоятельно ездить в Казахстан за покупкой товаров от зарубежных производителей.