Жители курганского города не могут проехать на автобусах по карте

В шадринских автобусах планируют установить необходимое оборудование для безналичной оплаты проезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске, втором по численности населения городе Курганской области, нельзя оплатить проезд банковской картой. Об этом написал местный житель на портале «Обратись».

«В Шадринске до сих пор отсутствует безналичная оплата проезда. В настоящее время удобнее оплачивать товары и услуги банковскими картами, чем деньгами. Особенно неудобно оплачивать проезд мелкими монетами», — рассказал горожанин.

Обратившийся попросил ввести такую систему оплаты проезда, обратив внимание, что в Кургане она уже действует. «Документы на заключение договоров и установку в автобусах терминалов для безналичной оплаты поданы перевозчиками», — объяснили горожанину в администрации Шадринска. По данным представителей мэрии, сейчас в автобусах настраивают необходимое оборудование, а сотрудники, связанные с перевозками, проходят обучение.

Ранее стало известно, что стоимость проезда в Шадринске повысилась до 26 рублей. С 2019 года стоимость максимального проезда в автобусах Шадринска составляла 24 рубля.