В соцсетях среди жителей Курганской области начал распространяться видеоролик о том, где нельзя делать селфи. Наглядный урок был подготовлен специалистами МЧС.
«Опасно делать селфи на высоте. Стоит отказаться от снимков на железной дороге. Не стоит фотографироваться вблизи объектов энергетики», — поясняет актриса в ролике, опубликованном в группе «КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ» в соцсети «ВКонтакте».
Два года назад для тех, кто хотел изучить свой город повнимательнее, URA.RU нашло места в Кургане, где можно сделать интересные селфи. В основном, места, которые выбрали корреспонденты агентства, находятся недалеко от центра. При этом, по мнению редакции, большинство людей не обращает на них внимание.
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В соцсетях среди жителей Курганской области начал распространяться видеоролик о том, где нельзя делать селфи. Наглядный урок был подготовлен специалистами МЧС. «Опасно делать селфи на высоте. Стоит отказаться от снимков на железной дороге. Не стоит фотографироваться вблизи объектов энергетики», — поясняет актриса в ролике, опубликованном в группе «КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ» в соцсети «ВКонтакте». Два года назад для тех, кто хотел изучить свой город повнимательнее, URA.RU нашло места в Кургане, где можно сделать интересные селфи. В основном, места, которые выбрали корреспонденты агентства, находятся недалеко от центра. При этом, по мнению редакции, большинство людей не обращает на них внимание.