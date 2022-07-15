15 июля 2022

Курганцам рассказали о правилах безопасности при съемке селфи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бассейна на крыше бц Высоцкий. Екатеринбург, селфи, сэлфи
МЧС: чтобы сделать селфи безопасно, нужно помнить о том, где их делать не рекомендуется Фото:

В соцсетях среди жителей Курганской области начал распространяться видеоролик о том, где нельзя делать селфи. Наглядный урок был подготовлен специалистами МЧС.

«Опасно делать селфи на высоте. Стоит отказаться от снимков на железной дороге. Не стоит фотографироваться вблизи объектов энергетики», — поясняет актриса в ролике, опубликованном в группе «КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ» в соцсети «ВКонтакте».

Два года назад для тех, кто хотел изучить свой город повнимательнее, URA.RU нашло места в Кургане, где можно сделать интересные селфи. В основном, места, которые выбрали корреспонденты агентства, находятся недалеко от центра. При этом, по мнению редакции, большинство людей не обращает на них внимание.

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В соцсетях среди жителей Курганской области начал распространяться видеоролик о том, где нельзя делать селфи. Наглядный урок был подготовлен специалистами МЧС. «Опасно делать селфи на высоте. Стоит отказаться от снимков на железной дороге. Не стоит фотографироваться вблизи объектов энергетики», — поясняет актриса в ролике, опубликованном в группе «КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ» в соцсети «ВКонтакте». Два года назад для тех, кто хотел изучить свой город повнимательнее, URA.RU нашло места в Кургане, где можно сделать интересные селфи. В основном, места, которые выбрали корреспонденты агентства, находятся недалеко от центра. При этом, по мнению редакции, большинство людей не обращает на них внимание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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