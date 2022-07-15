Курганцам рассказали о правилах безопасности при съемке селфи. Видео

16 июля 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

МЧС: чтобы сделать селфи безопасно, нужно помнить о том, где их делать не рекомендуется Фото: Размик Закарян © URA.RU В соцсетях среди жителей Курганской области начал распространяться видеоролик о том, где нельзя делать селфи. Наглядный урок был подготовлен специалистами МЧС. «Опасно делать селфи на высоте. Стоит отказаться от снимков на железной дороге. Не стоит фотографироваться вблизи объектов энергетики», — поясняет актриса в ролике, опубликованном в группе «КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ» в соцсети «ВКонтакте». Два года назад для тех, кто хотел изучить свой город повнимательнее, URA.RU нашло места в Кургане, где можно сделать интересные селфи. В основном, места, которые выбрали корреспонденты агентства, находятся недалеко от центра. При этом, по мнению редакции, большинство людей не обращает на них внимание. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В соцсетях среди жителей Курганской области начал распространяться видеоролик о том, где нельзя делать селфи. Наглядный урок был подготовлен специалистами МЧС. «Опасно делать селфи на высоте. Стоит отказаться от снимков на железной дороге. Не стоит фотографироваться вблизи объектов энергетики», — поясняет актриса в ролике, опубликованном в группе «КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ» в соцсети «ВКонтакте». Два года назад для тех, кто хотел изучить свой город повнимательнее, URA.RU нашло места в Кургане, где можно сделать интересные селфи. В основном, места, которые выбрали корреспонденты агентства, находятся недалеко от центра. При этом, по мнению редакции, большинство людей не обращает на них внимание.