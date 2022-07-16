16 июля 2022
15 июля 2022

В ЯНАО нашли нарушения в колонии строгого режима

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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, колючая проволока, зона, тюрьма, исправительная колония, место заключения, тюремный забор
Нарушения в колонии выявляют не первый раз (архивное фото) Фото:

В ходе надзорных мероприятий в исправительной колонии строгого режима №8 УФСИН по ЯНАО были найдены нарушения. Учреждение проверил прокурор округа Виктор Эпп, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверкой в деятельности администрации ИК-8 выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок надзора за соблюдением режима отбывания наказаний, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных. Установлены факты несоблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — уточнили в окружной прокуратуре.

В ходе проверки Эпп обошел территорию колонии и осмотрел помещения. По результатам проверки будут приняты необходимые для устранения нарушений меры. Исправительная колония №8 находится в Лабытнанги.

Нарушения в колонии находят не первый раз. URA.RU ранее писало, что в учреждении были обнаружены проблемы с пожарной безопасностью и надзором за осужденными.

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В ходе надзорных мероприятий в исправительной колонии строгого режима №8 УФСИН по ЯНАО были найдены нарушения. Учреждение проверил прокурор округа Виктор Эпп, сообщили в пресс-службе ведомства. «Проверкой в деятельности администрации ИК-8 выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок надзора за соблюдением режима отбывания наказаний, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных. Установлены факты несоблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — уточнили в окружной прокуратуре. В ходе проверки Эпп обошел территорию колонии и осмотрел помещения. По результатам проверки будут приняты необходимые для устранения нарушений меры. Исправительная колония №8 находится в Лабытнанги. Нарушения в колонии находят не первый раз. URA.RU ранее писало, что в учреждении были обнаружены проблемы с пожарной безопасностью и надзором за осужденными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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