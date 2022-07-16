В ЯНАО нашли нарушения в колонии строгого режима

17 июля 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Нарушения в колонии выявляют не первый раз (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе надзорных мероприятий в исправительной колонии строгого режима №8 УФСИН по ЯНАО были найдены нарушения. Учреждение проверил прокурор округа Виктор Эпп, сообщили в пресс-службе ведомства. «Проверкой в деятельности администрации ИК-8 выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок надзора за соблюдением режима отбывания наказаний, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных. Установлены факты несоблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — уточнили в окружной прокуратуре. В ходе проверки Эпп обошел территорию колонии и осмотрел помещения. По результатам проверки будут приняты необходимые для устранения нарушений меры. Исправительная колония №8 находится в Лабытнанги. Нарушения в колонии находят не первый раз. URA.RU ранее писало, что в учреждении были обнаружены проблемы с пожарной безопасностью и надзором за осужденными. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В ходе надзорных мероприятий в исправительной колонии строгого режима №8 УФСИН по ЯНАО были найдены нарушения. Учреждение проверил прокурор округа Виктор Эпп, сообщили в пресс-службе ведомства. «Проверкой в деятельности администрации ИК-8 выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок надзора за соблюдением режима отбывания наказаний, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных. Установлены факты несоблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — уточнили в окружной прокуратуре. В ходе проверки Эпп обошел территорию колонии и осмотрел помещения. По результатам проверки будут приняты необходимые для устранения нарушений меры. Исправительная колония №8 находится в Лабытнанги. Нарушения в колонии находят не первый раз. URA.RU ранее писало, что в учреждении были обнаружены проблемы с пожарной безопасностью и надзором за осужденными.