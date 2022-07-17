Курганские соседи поссорились из-за дуба и пошли в суд

Женщина подала в суд на соседей из-за дуба на их участке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница рабочего поселка Варгаши Курганской области через суд добилась от соседей, чтобы те спилили ветви дуба, разросшегося на их участке. Однако решение суда было исполнено только после вмешательства судебных приставов, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

«В суд обратилась пожилая женщина. Она не смогла договориться с соседями, на чьей территории растет дерево. Спилить ветви самостоятельно у нее также не было возможности. Между тем, дерево закрывало огород пенсионерки от солнечного света, ломало яблони, а в непогоду могло обрушиться прямо на людей», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил иск женщины. Но ответчики не спешили исполнять это решение. В дело вмешались судебные приставы, предупредив ответчиков о возбужденном исполнительном производстве. Представители ведомства также рассказали, что если ответчики не исполнят решение суда в течение пяти дней, им придется выплатить исполнительский сбор — пять тысяч рублей.

Граждане рассказали приставу, что обращались в администрацию с просьбой помочь найти организацию, которая спилит ветви дуба, но получили отказ. В результате приставы помогли жителям найти подрядчика, который спилил ветви и расчистил участок пенсионерки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане судебные приставы оштрафовали один из крупных банков за нарушение прав клиента. Поводом стали действия коллекторов, которые требовали с мужчины погасить задолженность, несмотря на то, что он написал заявление о взаимодействии с ним через представителя.

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