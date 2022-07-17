Тюменец потратил 300 рублей и выиграл десятки миллионов

Купив билет по цене чашки кофе, тюменец стал миллионером Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Житель Тюмени купил лотерейный билет за 300 рублей и выиграл суперприз — сумму в более чем 24 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе государственных лотерей «Столото».

«17 июля в государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз — 24 093 342 рубля. Удача улыбнулась участнику из Тюмени», — рассказали URA.RU в «Столото».

Там добавили, что мужчина купил свой билет всего за 300 рублей. В нем нужно было отметить любые девять чисел, и выбор тюменца оказался удачным — он отгадал все комбинации.

Как отметили в пресс-службе, в 2021 году жители Тюменской области суммарно выиграли в лотереи более 377 млн рублей. В их числе 14 человек, которые стали миллионерами, 28 тюменцев получили призы от 500 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что повар из Тюмени выиграла квартиру за три миллиона рублей. Удачу ей принес год Тигра.