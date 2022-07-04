04 июля 2022

Повар из Тюмени выиграла в гослотерею квартиру за 3 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка считала, что этот год будет для нее счастливым. Фото:

Повар из Тюменской области выиграла в гослотерею квартиру стоимостью три миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе государственных лотерей «Столото».

«Маргарита Чистякова по профессии повар, работает в пекарне. На протяжении года ради интереса покупала билеты разных гослотерей. Она выиграла квартиру стоимостью три миллиона рублей и дополнительно 100 тысяч рублей, купив билет 496 тиража государственной „Жилищной лотереи“», — рассказали в компании.

Сама тюменка не верила, что выиграть такой крупный приз реально, но надеялась, что 2022 год будет для нее удачным. «В первый день нового, 2022 года я сказала мужу, что тигр принесет нам счастье. Супруг родился в год этого животного, а у меня в дате рождения много двоек. Значит, должно было повезти», — рассказала тюменка. Приз Чистякова решила получить деньгами, чтобы поскорее закончить строительство загородного дома.

Ранее URA.RU писало о том, что бухгалтер из Тюмени выиграла в гослотерею один миллион рублей. На себя она решила потратить лишь половину выигрыша.

Фото: Повар из Тюменской области выиграла в лотерею квартиру стоимостью три миллиона рублей
Фото:

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Повар из Тюменской области выиграла в гослотерею квартиру стоимостью три миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе государственных лотерей «Столото». «Маргарита Чистякова по профессии повар, работает в пекарне. На протяжении года ради интереса покупала билеты разных гослотерей. Она выиграла квартиру стоимостью три миллиона рублей и дополнительно 100 тысяч рублей, купив билет 496 тиража государственной „Жилищной лотереи“», — рассказали в компании. Сама тюменка не верила, что выиграть такой крупный приз реально, но надеялась, что 2022 год будет для нее удачным. «В первый день нового, 2022 года я сказала мужу, что тигр принесет нам счастье. Супруг родился в год этого животного, а у меня в дате рождения много двоек. Значит, должно было повезти», — рассказала тюменка. Приз Чистякова решила получить деньгами, чтобы поскорее закончить строительство загородного дома. Ранее URA.RU писало о том, что бухгалтер из Тюмени выиграла в гослотерею один миллион рублей. На себя она решила потратить лишь половину выигрыша.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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