Тюменка считала, что этот год будет для нее счастливым. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Повар из Тюменской области выиграла в гослотерею квартиру стоимостью три миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе государственных лотерей «Столото».

«Маргарита Чистякова по профессии повар, работает в пекарне. На протяжении года ради интереса покупала билеты разных гослотерей. Она выиграла квартиру стоимостью три миллиона рублей и дополнительно 100 тысяч рублей, купив билет 496 тиража государственной „Жилищной лотереи“», — рассказали в компании.

Сама тюменка не верила, что выиграть такой крупный приз реально, но надеялась, что 2022 год будет для нее удачным. «В первый день нового, 2022 года я сказала мужу, что тигр принесет нам счастье. Супруг родился в год этого животного, а у меня в дате рождения много двоек. Значит, должно было повезти», — рассказала тюменка. Приз Чистякова решила получить деньгами, чтобы поскорее закончить строительство загородного дома.

Ранее URA.RU писало о том, что бухгалтер из Тюмени выиграла в гослотерею один миллион рублей. На себя она решила потратить лишь половину выигрыша.

Фото: Повар из Тюменской области выиграла в лотерею квартиру стоимостью три миллиона рублей Фото: пресс-служба государственных лотерей «Столото»