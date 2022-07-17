В Тюменской области умерла легендарный врач

Надежда Муратова проработала в медицине без малого 50 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ветеран здравоохранения, физиотерапевт из Ишима (Тюменская область) Надежда Муратова скончалась после продолжительной болезни. Об этом URA.RU рассказали в Областной больнице №4. Медику было 73 года.

«После продолжительной болезни не стало ветерана здравоохранения, врача высшей квалификационной категории, почетного донора РФ, врача-физиотерапевта Муратовой Надежды Михайловны. Ей было 73 года. Всю свою жизнь она посвятила ишимской медицине», — сообщили URA.RU в Областной больнице №4.

Надежда Муратова в разные годы занимала должности преподавателя в Ишимском медучилище, заведующей терапевтическим отделением городской больницы, а затем — руководителя физиотерапевтического отделения, коим проработала 40 лет. На заслуженный отдых медик вышла в 71 год.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области умер известный энергетик и чиновник. Бывший заместитель главы администрации Ялуторовска Александр Ткаченко скончался на 74 году жизни.