Питерская компания задолжала своему адвокату из ЯНАО миллионы

Адвокат Алесандр Семенычев взыскал с ООО «СПБ-ОЙЛ» пять миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания из Санкт-Петербурга «СПБ-ОЙЛ» не заплатила пять миллионов рублей своему адвокату из ЯНАО. Как сообщается на сайте Салехардского городского суда, адвокат Алесандр Семенычев вел дело о взыскании задолженности с ООО «Уренгойремстройдобыча».

«Семенычев А.Ю. обратилась в суд с иском к ООО „СПБ-ОЙЛ“ о взыскании долга по договору оказания услуг. В обоснование иска указал, что между ним и ответчиком был заключен договор об обеспечении юридического сопровождения арбитражного дела. Истцом оказывались услуги по представительству интересов ответчика в арбитражном суде, однако в нарушение договора ответчиком данные услуги не оплачены. Суд решил: исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „СПБ-ОЙЛ“ в пользу Семенычева А.Ю. задолженность в размере 5 000 000 рублей», — говорится в тексте судебного документа.

Компания «СПБ-ОЙЛ» подписала контракт с адвокатом из Салехарда в июне 2018 года, пообещав ему пять миллионов рублей за юридическое сопровождению дела, находящегося на рассмотрении в 8 арбитражном апелляционном суде. Алесандр Семенычев помог в 2018 году компании оставить апелляционную жалобу ООО «Уренгойремстройдобыча» без удовлетворения, и взыскать на правах правопреемника ООО «Ямалнефть» 302 миллиона рублей.

Однако после подписания акта о выполнении работ 20 октября 2018 года, юристу не заплатили. После этого он направил претензию с требованиями об оплате оказанных услуг, однако компания ее не удовлетворила. Это послужило причиной для первого обращения в суд, где 18 июня 2020 года который взыскал задолженность. Но после этого Салехардский городской суд отменил заочное решение и возобновил производство по делу.

На данный момент в суде назначено заседание для рассмотрения ходатайства о восстановлении процессуальных сроков. В случае его удовлетворения у сторон появится возможность подать апелляционную жалобу.

Корреспондент обратился к адвокату Алесандру Семенычеву, тот отказался от комментариев. Также запрос был отправлен в ООО «СПБ-ОЙЛ», в отношении которой открыто конкурсное производство. На момент публикации ответ не поступил.