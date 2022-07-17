17 июля 2022

Виновник аварии в Тюменской области скончался на месте ДТП. Видео

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Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, ваз, дтп, авария, жигули, дорожно-транспортное проишествие
Водитель автомобиля ВАЗ 2112 скончался на месте аварии Фото:

В результате ДТП на участке федеральной трассы в Тюменской области скончался виновник аварии. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области.

«ДТП произошло в 4 часу дня на 37 километре федеральной трассы Тюмень-Ишим-Омск в Тюменском районе. По предварительным данным автомобиль ВАЗ 2112 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina. В результате ДТП водитель ВАЗа, мужчина 1992 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадали также водитель и пассажир автомобиля Lada. В настоящий момент они госпитализированы. На месте происшествия затруднено движениях в обоих направлениях, работает два наряда дорожно-патрульной службы, которая регулирует движение транспорта в реверсивном порядке по обочине.

Также очевидцы происходящего поделились видео с места аварии в социальных сетях. «Возле Богандинского», — указал место аварии Александр Лескин.

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В результате ДТП на участке федеральной трассы в Тюменской области скончался виновник аварии. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. «ДТП произошло в 4 часу дня на 37 километре федеральной трассы Тюмень-Ишим-Омск в Тюменском районе. По предварительным данным автомобиль ВАЗ 2112 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina. В результате ДТП водитель ВАЗа, мужчина 1992 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства. Пострадали также водитель и пассажир автомобиля Lada. В настоящий момент они госпитализированы. На месте происшествия затруднено движениях в обоих направлениях, работает два наряда дорожно-патрульной службы, которая регулирует движение транспорта в реверсивном порядке по обочине. Также очевидцы происходящего поделились видео с места аварии в социальных сетях. «Возле Богандинского», — указал место аварии Александр Лескин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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