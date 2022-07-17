Водитель автомобиля ВАЗ 2112 скончался на месте аварии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В результате ДТП на участке федеральной трассы в Тюменской области скончался виновник аварии. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области.

«ДТП произошло в 4 часу дня на 37 километре федеральной трассы Тюмень-Ишим-Омск в Тюменском районе. По предварительным данным автомобиль ВАЗ 2112 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina. В результате ДТП водитель ВАЗа, мужчина 1992 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадали также водитель и пассажир автомобиля Lada. В настоящий момент они госпитализированы. На месте происшествия затруднено движениях в обоих направлениях, работает два наряда дорожно-патрульной службы, которая регулирует движение транспорта в реверсивном порядке по обочине.

Также очевидцы происходящего поделились видео с места аварии в социальных сетях. «Возле Богандинского», — указал место аварии Александр Лескин.