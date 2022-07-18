Власти заберут жилье у тюменских погорельцев

Мэрия выпустила распоряжение, по которому люди отдадут свое сгоревшее жилье городу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Тюмени изымет ранее сгоревший дом №93 по улице Камчатской для муниципальных нужд. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Здание находится на территории, на которой запланирована реновация.

«В целях комплексного развития территории принято решение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по улице Камчатской, 93. Отдел комплексного развития департамента земельных отношений и градостроительства готов провести консультации для правообладателей как лично, так и по телефону», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии города.

Дом на Камчатской сгорел 12 июля. В нем проживали 30 человек: как собственники, так и те, кто получил жилье по соцнайму. Сейчас люди размещены в гостинице. Владельцам жилья выплатят его стоимость, а тем, кто арендовал квартиры, выделят другое жилье.