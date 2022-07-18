Тюменцам с ВИЧ разрешили пить алкоголь

Алкоголь не влияет на эффективность лечения от ВИЧ, если вовремя принимать таблетки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменцы, страдающие от ВИЧ, могут употреблять алкоголь вместе с прописанными им препаратами — от этого лечение не станет менее эффективным. Такие данные приводит департамент здравоохранения Тюменской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Активность лекарств от вируса иммунодефицита человека полностью сохраняется при приеме с алкоголем. Поэтому мы всегда говорим о первоочередном, обязательном приеме антиретровирусных препаратов. Нельзя прерывать лечение ни на один день. Даже если вы выпиваете — обязательно принимайте лекарства», — сообщает областной депздрав в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», со ссылкой на главного внештатного специалиста по вопросам лечения ВИЧ Ольгу Саражу.

Как отмечают в ведомстве, несмотря на сохраняющуюся эффективность лечения, сам по себе алкоголь снижает иммунитет, вызывает проблемы с печенью. Поэтому употребление спиртного стоит свести к минимуму, или же вовсе отказаться от него.

Ранее URA.RU писало, что в тюменской школе распространили данные о сироте с ВИЧ. Девочку начали травить одноклассники.