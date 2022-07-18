18 июля 2022

Тюменцам с ВИЧ разрешили пить алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, таблетки, лекарство, триазавирин, химическая лаборатория, препарат
Алкоголь не влияет на эффективность лечения от ВИЧ, если вовремя принимать таблетки Фото:

Тюменцы, страдающие от ВИЧ, могут употреблять алкоголь вместе с прописанными им препаратами — от этого лечение не станет менее эффективным. Такие данные приводит департамент здравоохранения Тюменской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Активность лекарств от вируса иммунодефицита человека полностью сохраняется при приеме с алкоголем. Поэтому мы всегда говорим о первоочередном, обязательном приеме антиретровирусных препаратов. Нельзя прерывать лечение ни на один день. Даже если вы выпиваете — обязательно принимайте лекарства», — сообщает областной депздрав в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», со ссылкой на главного внештатного специалиста по вопросам лечения ВИЧ Ольгу Саражу.

Как отмечают в ведомстве, несмотря на сохраняющуюся эффективность лечения, сам по себе алкоголь снижает иммунитет, вызывает проблемы с печенью. Поэтому употребление спиртного стоит свести к минимуму, или же вовсе отказаться от него.

Ранее URA.RU писало, что в тюменской школе распространили данные о сироте с ВИЧ. Девочку начали травить одноклассники.

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Тюменцы, страдающие от ВИЧ, могут употреблять алкоголь вместе с прописанными им препаратами — от этого лечение не станет менее эффективным. Такие данные приводит департамент здравоохранения Тюменской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «Активность лекарств от вируса иммунодефицита человека полностью сохраняется при приеме с алкоголем. Поэтому мы всегда говорим о первоочередном, обязательном приеме антиретровирусных препаратов. Нельзя прерывать лечение ни на один день. Даже если вы выпиваете — обязательно принимайте лекарства», — сообщает областной депздрав в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», со ссылкой на главного внештатного специалиста по вопросам лечения ВИЧ Ольгу Саражу. Как отмечают в ведомстве, несмотря на сохраняющуюся эффективность лечения, сам по себе алкоголь снижает иммунитет, вызывает проблемы с печенью. Поэтому употребление спиртного стоит свести к минимуму, или же вовсе отказаться от него. Ранее URA.RU писало, что в тюменской школе распространили данные о сироте с ВИЧ. Девочку начали травить одноклассники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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