Работникам частных садиков в ЯНАО оплатят отпуска и медосмотры

Субсидию выделяют для поддержки предпринимателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудникам частных садиков в ЯНАО будут оплачивать медосмотр и отпуска из бюджета региона. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«В ЯНАО разработан порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям для оплаты ежегодного медосмотра и льготного отпуска работникам частных дошкольных образовательных организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии. Проект постановления подготовлен для поддержки предпринимателей и возмещение произведенных расходов», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ввели меры поддержки для бизнесменов. Так, хлебопекарным предприятиям, которые согласились не повышать цены на продукцию, за одну тонну хлеба выплачивают 2 500 рублей.