18 июля 2022

Работникам частных садиков в ЯНАО оплатят отпуска и медосмотры

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Клипарт. Курган, детский сад, дети, малыши, воспитатель
Субсидию выделяют для поддержки предпринимателей Фото:

Сотрудникам частных садиков в ЯНАО будут оплачивать медосмотр и отпуска из бюджета региона. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«В ЯНАО разработан порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям для оплаты ежегодного медосмотра и льготного отпуска работникам частных дошкольных образовательных организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии. Проект постановления подготовлен для поддержки предпринимателей и возмещение произведенных расходов», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ввели меры поддержки для бизнесменов. Так, хлебопекарным предприятиям, которые согласились не повышать цены на продукцию, за одну тонну хлеба выплачивают 2 500 рублей.

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Сотрудникам частных садиков в ЯНАО будут оплачивать медосмотр и отпуска из бюджета региона. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «В ЯНАО разработан порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям для оплаты ежегодного медосмотра и льготного отпуска работникам частных дошкольных образовательных организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии. Проект постановления подготовлен для поддержки предпринимателей и возмещение произведенных расходов», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ввели меры поддержки для бизнесменов. Так, хлебопекарным предприятиям, которые согласились не повышать цены на продукцию, за одну тонну хлеба выплачивают 2 500 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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