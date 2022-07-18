Тюменцам обещают сотни тысяч за уничтожение украинских танков

За уничтожение техники противника тюменским военным обещают до 300 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

За уничтожение техники противника тюменские военные получат премии от 50 до 300 тысяч рублей. Информацию разместила администрация Исетского района Тюменской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Речь идет о членах региональных спецподразделений, которые примут участие в спецоперации на Украине.

«В связи с формированием в Тюменской области инженерного батальона „Тобол“, артиллерийского дивизиона „Сибирь“ и подразделения снайперов „Тайга“ информируем: военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, за месяц в наступлении положено 240 тысяч рублей. За уничтожение техники противника — от 50 до 300 тысяч», — сообщает администрация Исетского района области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

В объявлении также указано, что денежное довольствие военных составит суммы от 160 тысяч рублей в месяц. Ранее в информационном центре правительства области озвучивали зарплаты от 200 тысяч рублей. Столько обещают платить контрактникам, вступившим в спецбатальоны, созданные Минобороны РФ в Тюменской области.

URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области. Мы попросили рассказать, за выполнение каких еще боевых задач тюменцы смогут получать премии. Ответ ожидается.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Попасть в зону боевых действий могут российские военные, подписавшие контракты о службе.

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