Тюменской психбольнице понадобилась иномарка бизнес-класса

19 июля 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Представительское авто закупят на деньги от платных услуг Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменская «Областная клиническая психиатрическая больница» открыла торги на поставку медучреждению иномарки бизнес-класса — Kia K5. Информация представлена на сайте госзакупок. За автомобиль готовы заплатить 2,8 млн рублей. «Поставка автомобиля легкового, товарный знак — KIA K5 (или эквивалент). Начальная цена — 2 800 000 рублей. Заказчик — Областная клиническая психиатрическая больница», — такой лот размещен на сайте госзакупок. В требованиях к товару указано, что машина не может быть «старше» 2022 года выпуска. Цвет — белый, черный или белый металлик. В автомобиле должен быть круиз-контроль, подогрев сидений, система, обеспечивающая более интенсивное ускорение и прочие дополнительные опции, включая мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Как указано на официальном сайте KIA, модель K5 относится к бизнес-классу и представительскому классу. При этом в договоре на сайте госзакупок подчеркивается, что машина будет приобретена на доходы больницы, полученные от платной деятельности. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменская «Областная клиническая психиатрическая больница» открыла торги на поставку медучреждению иномарки бизнес-класса — Kia K5. Информация представлена на сайте госзакупок. За автомобиль готовы заплатить 2,8 млн рублей. «Поставка автомобиля легкового, товарный знак — KIA K5 (или эквивалент). Начальная цена — 2 800 000 рублей. Заказчик — Областная клиническая психиатрическая больница», — такой лот размещен на сайте госзакупок. В требованиях к товару указано, что машина не может быть «старше» 2022 года выпуска. Цвет — белый, черный или белый металлик. В автомобиле должен быть круиз-контроль, подогрев сидений, система, обеспечивающая более интенсивное ускорение и прочие дополнительные опции, включая мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Как указано на официальном сайте KIA, модель K5 относится к бизнес-классу и представительскому классу. При этом в договоре на сайте госзакупок подчеркивается, что машина будет приобретена на доходы больницы, полученные от платной деятельности. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.