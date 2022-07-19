Депутат Госдумы Ильтяков показал огромного курганского хряка. Фото

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , ильтяков александр
Курганский депутат Ильтяков показал в соцсетях свиного хряка Фото:

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков разместил в соцсетях фотографию большого хряка из курганской свинофермы. Снимки появились на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«Посетил сегодня свинокомплекс в селе Частоозерье Курганской области. Замечательные там живут ребята. Особенно 500-килограммовый хряк „Борька Дюрок“!», — сопроводил снимки политик. На них он с маленьким мальчиком ходит по свиноферме.

Ильтяков с ребенком заходил в загоны с поросятами. Больших особей он фотографировал за загородкой. По словам депутата, в год две свинофермы производят 30-32 тысячи свиных голов, обеспечивая нужды мясокомбината из Частоозерья.

Ранее URA.RU сообщало, что Ильтяков показал собственный улов. Сходив на выходных на рыбалку, он наловил карасей.

Депутат ГД Ильтяков побывал на курганской свиноферме с 500-килограммовым хряком
Депутат ГД Ильтяков с мальчиком в загоне у поросят на курганской свиноферме

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Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков разместил в соцсетях фотографию большого хряка из курганской свинофермы. Снимки появились на странице депутата в соцсети «ВКонтакте». «Посетил сегодня свинокомплекс в селе Частоозерье Курганской области. Замечательные там живут ребята. Особенно 500-килограммовый хряк „Борька Дюрок“!», — сопроводил снимки политик. На них он с маленьким мальчиком ходит по свиноферме. Ильтяков с ребенком заходил в загоны с поросятами. Больших особей он фотографировал за загородкой. По словам депутата, в год две свинофермы производят 30-32 тысячи свиных голов, обеспечивая нужды мясокомбината из Частоозерья. Ранее URA.RU сообщало, что Ильтяков показал собственный улов. Сходив на выходных на рыбалку, он наловил карасей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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