Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков разместил в соцсетях фотографию большого хряка из курганской свинофермы. Снимки появились на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».
«Посетил сегодня свинокомплекс в селе Частоозерье Курганской области. Замечательные там живут ребята. Особенно 500-килограммовый хряк „Борька Дюрок“!», — сопроводил снимки политик. На них он с маленьким мальчиком ходит по свиноферме.
Ильтяков с ребенком заходил в загоны с поросятами. Больших особей он фотографировал за загородкой. По словам депутата, в год две свинофермы производят 30-32 тысячи свиных голов, обеспечивая нужды мясокомбината из Частоозерья.
Депутат ГД Ильтяков побывал на курганской свиноферме с 500-килограммовым хряком
фото: VK Александр Ильтяков
Депутат ГД Ильтяков с мальчиком в загоне у поросят на курганской свиноферме
фото: VK Александр Ильтяков
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Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков разместил в соцсетях фотографию большого хряка из курганской свинофермы. Снимки появились на странице депутата в соцсети «ВКонтакте». «Посетил сегодня свинокомплекс в селе Частоозерье Курганской области. Замечательные там живут ребята. Особенно 500-килограммовый хряк „Борька Дюрок“!», — сопроводил снимки политик. На них он с маленьким мальчиком ходит по свиноферме. Ильтяков с ребенком заходил в загоны с поросятами. Больших особей он фотографировал за загородкой. По словам депутата, в год две свинофермы производят 30-32 тысячи свиных голов, обеспечивая нужды мясокомбината из Частоозерья. Ранее URA.RU сообщало, что Ильтяков показал собственный улов. Сходив на выходных на рыбалку, он наловил карасей.