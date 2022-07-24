В Тюменской области 18 июля пропал 59-летний Горнович Сергей. Мужчина ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по региону в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Горнович Сергей Анатольевич, 59 лет. Деревня Синицина — город Ишим, Тюменская область. Утром 18 июля 2022 года ушел из дома и не вернулся», — говорится в сообщении поисковиков.
Рост мужчины 175 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые волосы, глаза серо-голубые. Последний раз пропавшего видели в черных калошах, в темно-зеленой куртке и в штанах такого же цвета. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Горновича, просят позвонить по номеру 112 или связаться с инфоргом поиска Марией по телефону 8-922-266-98-74.
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»
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В Тюменской области 18 июля пропал 59-летний Горнович Сергей. Мужчина ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по региону в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Горнович Сергей Анатольевич, 59 лет. Деревня Синицина — город Ишим, Тюменская область. Утром 18 июля 2022 года ушел из дома и не вернулся», — говорится в сообщении поисковиков. Рост мужчины 175 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые волосы, глаза серо-голубые. Последний раз пропавшего видели в черных калошах, в темно-зеленой куртке и в штанах такого же цвета. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Горновича, просят позвонить по номеру 112 или связаться с инфоргом поиска Марией по телефону 8-922-266-98-74. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской область семь недель ищут пропавшего водителя. Он уехал на автомобиле ВАЗ-2110 из села Аромашево и до сих пор не вернулся.