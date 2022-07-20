20 июля 2022

В Тюменской области семь недель ищут пропавшего водителя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
Мужчина уехал из дома семь недель назад и все еще не объявился (архивное фото) Фото:

Жителя села Аромашево (Тюменская область) Петра Балдина, уехавшего из дома в начале июня и пропавшего без вести, не могут найти уже почти семь недель. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас».

«Все еще не найден Петр Балдин из села Аромашево. 3 июня он уехал на автомобиле ВАЗ-2110 серебристого цвета, госномер М 416 РХ 72. С тех пор о мужчине ничего неизвестно», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас».

Разыскиваемому жителю области 45 лет, у него черные волосы, карие глаза. Его рост 180 см. В день пропажи был одет в темную футболку и камуфляжные штаны.

Информацию о Петре Балдине можно сообщить по телефону 112. Данные принимают и поисковики — 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.

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Жителя села Аромашево (Тюменская область) Петра Балдина, уехавшего из дома в начале июня и пропавшего без вести, не могут найти уже почти семь недель. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас». «Все еще не найден Петр Балдин из села Аромашево. 3 июня он уехал на автомобиле ВАЗ-2110 серебристого цвета, госномер М 416 РХ 72. С тех пор о мужчине ничего неизвестно», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас». Разыскиваемому жителю области 45 лет, у него черные волосы, карие глаза. Его рост 180 см. В день пропажи был одет в темную футболку и камуфляжные штаны. Информацию о Петре Балдине можно сообщить по телефону 112. Данные принимают и поисковики — 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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