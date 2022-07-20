Мужчина уехал из дома семь недель назад и все еще не объявился (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя села Аромашево (Тюменская область) Петра Балдина, уехавшего из дома в начале июня и пропавшего без вести, не могут найти уже почти семь недель. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас».

«Все еще не найден Петр Балдин из села Аромашево. 3 июня он уехал на автомобиле ВАЗ-2110 серебристого цвета, госномер М 416 РХ 72. С тех пор о мужчине ничего неизвестно», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас».

Разыскиваемому жителю области 45 лет, у него черные волосы, карие глаза. Его рост 180 см. В день пропажи был одет в темную футболку и камуфляжные штаны.

Информацию о Петре Балдине можно сообщить по телефону 112. Данные принимают и поисковики — 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.

Фото: ТюменьРегионСпас