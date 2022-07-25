Очевидцы сообщают, что видят граждан, спящих на лавках возле детской площадки, каждый день Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы жалуются на то, что асоциальные граждане в нетрезвом состоянии спят на лавках возле детской площадки. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«За домами 122 и 128 по улице Мельникайте в парке абсолютно каждый день на лавочках алкаши, бомжи и подобные экземпляры. Три фотографии, которые приложены к посту, сделаны в одно время, на детской площадке сразу на трех лавочках спят эти люди. Неприятно там гулять и находиться», — написал анонимный автор поста.

Тюменцы в комментариях отнеслись с юмором к ситуации. «Турникмены на перекуре. Восстанавливают кислотно-щелочной баланс в организме», — написал Димитрий Софонов. «Красавчики, сейчас редко увидишь столько народу на спортплощадке», — прокомментировал Евгений Копытко. Но не все поддержали такой позитивный настрой. «Каждый день идем в сад мимо этой площадки, одна и также картина. Ничего не меняется! Участковому пофиг», — высказалась Leska Kirilova. Тюменцы предположили, что «спортсмены» покинут лавки только тогда, когда начнутся холода. «Похолодает — в подъезды разбегутся», — написал Геннадий Пантелеев.

В УМВД России по Тюменской области был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Фото: На детских площадках Тюмени спят асоциальные граждане Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: На детских площадках Тюмени спят асоциальные граждане Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»