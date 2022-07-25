Тюменцы жалуются на то, что асоциальные граждане в нетрезвом состоянии спят на лавках возле детской площадки. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«За домами 122 и 128 по улице Мельникайте в парке абсолютно каждый день на лавочках алкаши, бомжи и подобные экземпляры. Три фотографии, которые приложены к посту, сделаны в одно время, на детской площадке сразу на трех лавочках спят эти люди. Неприятно там гулять и находиться», — написал анонимный автор поста.
Тюменцы в комментариях отнеслись с юмором к ситуации. «Турникмены на перекуре. Восстанавливают кислотно-щелочной баланс в организме», — написал Димитрий Софонов. «Красавчики, сейчас редко увидишь столько народу на спортплощадке», — прокомментировал Евгений Копытко. Но не все поддержали такой позитивный настрой. «Каждый день идем в сад мимо этой площадки, одна и также картина. Ничего не меняется! Участковому пофиг», — высказалась Leska Kirilova. Тюменцы предположили, что «спортсмены» покинут лавки только тогда, когда начнутся холода. «Похолодает — в подъезды разбегутся», — написал Геннадий Пантелеев.
В УМВД России по Тюменской области был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Фото: На детских площадках Тюмени спят асоциальные граждане
Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: На детских площадках Тюмени спят асоциальные граждане
Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: На детских площадках Тюмени спят асоциальные граждане
Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»
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Тюменцы жалуются на то, что асоциальные граждане в нетрезвом состоянии спят на лавках возле детской площадки. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «За домами 122 и 128 по улице Мельникайте в парке абсолютно каждый день на лавочках алкаши, бомжи и подобные экземпляры. Три фотографии, которые приложены к посту, сделаны в одно время, на детской площадке сразу на трех лавочках спят эти люди. Неприятно там гулять и находиться», — написал анонимный автор поста. Тюменцы в комментариях отнеслись с юмором к ситуации. «Турникмены на перекуре. Восстанавливают кислотно-щелочной баланс в организме», — написал Димитрий Софонов. «Красавчики, сейчас редко увидишь столько народу на спортплощадке», — прокомментировал Евгений Копытко. Но не все поддержали такой позитивный настрой. «Каждый день идем в сад мимо этой площадки, одна и также картина. Ничего не меняется! Участковому пофиг», — высказалась Leska Kirilova. Тюменцы предположили, что «спортсмены» покинут лавки только тогда, когда начнутся холода. «Похолодает — в подъезды разбегутся», — написал Геннадий Пантелеев. В УМВД России по Тюменской области был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.