Пропавшего ребенка и его пьяного отца нашли на тюменской трассе

Мать ребенка ранее обвинила отца в том, что он похитил мальчика Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На автодороге от Тюмени до Омска остановили 45-летнего водителя, которого ранее обвиняли в том, что он украл ребенка у матери. Мальчика, оказавшегося рядом с ним, отправили к родственникам, а на самого мужчину составили протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает издание 72.RU.

«На 40-м километре автодороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск остановили 45-летнего водителя Nissan Almera. Было установлено, что его личностью интересуется подразделение по делам несовершеннолетних. Его доставили в отдел полиции», — рассказали 72.ru в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Также известно, что на мужчину составили протокол за вождение в пьяном виде. При этом с мужчиной был ребенок, мать которого обвинила отца в том, что он его похитил. Сейчас до судебных разбирательств мальчик будет находиться у родственников.

«Сотрудники ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних, — прим. ред.) совместно со специалистами службы экстренного реагирования по договоренности с законным представителем ребенка передали родственнице мамы мальчика. До суда ребенок будет у нее», — рассказали 72.ru в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Тюменской области Ирина Желтовская обвинила мужа в похищении их общего ребенка. По ее словам, он также избил мать и старшую дочь женщины, после чего скрылся. В МВД по Республике Алтай агентству сообщили, что мужчина является законным представителем ребенка, а возбудить уголовное дело из-за побоев невозможно, так как они не были зафиксированы. В департаменте социального развития Тюменской области агентству сообщили, что будут разбираться в ситуации.