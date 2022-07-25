25 июля 2022

В Тюмени собирают помощь подшефному городу в ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский дом в ЛНР нуждается в еде и одежде для сирот Фото:

Жителей Тюмени просят оказать помощь сиротам из детского дома в городе Краснодоне (ЛНР), над которым взяла шефство Тюменская область. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения «Молодой гвардии».

«Объявляем сбор гуманитарной помощи для детского дома в Краснодоне. Воспитанники нуждаются в летних вещах и обуви, постельном белье, полотенцах, средствах гигиены и продуктах (мука, сахар, соль, подсолнечное масло и крупы)», — рассказали URA.RU в «Молодой гвардии».

Одежда нужна как для девочек (7 — 17 лет), так и для мальчиков (10 — 17 лет). Сбор продлится до 8 августа, в отделении общественной организации на Володарского, 47. Также принимаются школьные принадлежности: канцелярия, рюкзаки и портфели, учебники и прочее.

Шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики Тюменская область взяла на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Подобная практика применяется во многих регионах России. Субъекты страны доставляют на Донбасс продукты, медикаменты и другие необходимые вещи.

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Жителей Тюмени просят оказать помощь сиротам из детского дома в городе Краснодоне (ЛНР), над которым взяла шефство Тюменская область. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения «Молодой гвардии». «Объявляем сбор гуманитарной помощи для детского дома в Краснодоне. Воспитанники нуждаются в летних вещах и обуви, постельном белье, полотенцах, средствах гигиены и продуктах (мука, сахар, соль, подсолнечное масло и крупы)», — рассказали URA.RU в «Молодой гвардии». Одежда нужна как для девочек (7 — 17 лет), так и для мальчиков (10 — 17 лет). Сбор продлится до 8 августа, в отделении общественной организации на Володарского, 47. Также принимаются школьные принадлежности: канцелярия, рюкзаки и портфели, учебники и прочее. Шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики Тюменская область взяла на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Подобная практика применяется во многих регионах России. Субъекты страны доставляют на Донбасс продукты, медикаменты и другие необходимые вещи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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