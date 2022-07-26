Жители Газовой столицы остались недовольны качеством работы КАМАЗа-пылесоса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители пожаловались на качество уборки улиц. Они остались недовольны тем, как спецтехника чистит улицы и рассказали об этом в социальных сетях.

«Подмел, помыл, пропылесосил? Что за показуха?! Мусор как лежал, так и лежит. Что на это ответит администрация», — написал в группе ЧП | ДТП | Новый Уренгой один из горожан.

На фото, прикрепленных к записи, видно, как после проезда техники по краям дороги остается неубранный мусор. В администрации города уточнили, что «КамАЗ-пылесос» очищает только проезды, в которые может заехать, и не работает слишком близко к припаркованным автомобилям.

«КАМАЗ-пылесос не проходит вблизи припаркованных автомобилей, там работы ведутся вручную. На участках вдоль бордюров также применяется ручной труд. Оставшийся мусор будет очищен», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО возмутились поступком женщины, которая справила нужду на улице. Пост об этом выложили в одной из групп Салехарда в соцсетях. Автор рассказал, что подобное случается не в первый раз.

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