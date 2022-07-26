26 июля 2022
25 июля 2022

Жителей ЯНАО возмутила женщина, которая справила нужду на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по крыше мэрии. Екатеринбург, автомобили, машины, автомобильная парковка, автопарковка
На приложенных к посту видеозаписях видно, что женщина справляет нужду на парковках (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) местная жительница справила нужду на улице. Под постом, опубликованном в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте», набралось несколько десятков возмущенных комментариев от жителей.

«Не первый раз замечена в центре города Салехард! Ходит в туалет прям при людях, не стесняясь», — написал анонимный автор.

На приложенных к посту видеозаписях видно, что женщина справляет нужду на парковках. В комментариях пользователи посоветовали автору обращаться в полицию. «Может человек психически больной?» — предположила Марина Любимцева. «Отличная реклама неработающих общественных туалетов», — прокомментировала Екатерина Пашкова.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) местный житель справил нужду на лобовое стекло припаркованного автомобиля. Под публикацией набралось несколько десятков возмущенных комментариев.

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В Салехарде (ЯНАО) местная жительница справила нужду на улице. Под постом, опубликованном в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте», набралось несколько десятков возмущенных комментариев от жителей. «Не первый раз замечена в центре города Салехард! Ходит в туалет прям при людях, не стесняясь», — написал анонимный автор. На приложенных к посту видеозаписях видно, что женщина справляет нужду на парковках. В комментариях пользователи посоветовали автору обращаться в полицию. «Может человек психически больной?» — предположила Марина Любимцева. «Отличная реклама неработающих общественных туалетов», — прокомментировала Екатерина Пашкова. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) местный житель справил нужду на лобовое стекло припаркованного автомобиля. Под публикацией набралось несколько десятков возмущенных комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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