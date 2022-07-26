В Тюмени владелец «Штаба кальянов» ввез тонны нелегального табака

Предприниматель решил сэкономить и закупить контрафактный табак для кальянов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Владелец торговой марки «Штаб кальянов» — ИП из Тюмени Константин Андреев, осужден за неуплату таможенных пошлин. Мужчина купил за границей контрафактный табак, всего — более четырех тонн. Об этом свидетельствуют данные судебного акта, документ есть в распоряжении URA.RU.

«У ИП Константина Андреева, являющегося гендиректором ООО, осуществляющего продажу табачной и кальянной продукции, с целью экономии денежных средств возник преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Подсудимого признать виновным и назначить ему штраф в размере 350 000 рублей», — говорится в судебном акте.

Андреев Константин Николаев — бизнесмен из Тюмени, учредитель ООО «Шах и мат» (основной вид деятельности — торговля продуктами, напитками и табачными изделиями). Согласно данным сервиса ФИПС, он является владельцем товарного знака «Штаб Кальянов», который полностью совпадает с тем, что нанесен на витрины магазинов одноименной крупной сети в Тюмени.

Андреева признали виновным в 20 эпизодах. Он заказывал из Турции, Иордании, Египта, США и ОАЭ табак без акцизных марок. Через границу его провозили под видом б/у вещей и пищевых добавок. Таким образом бизнесмен получил более 76 000 упаковок, за которые не заплатил пошлину.

По данным тюменской таможни, ущерб федеральному бюджету составил более 22 млн рублей. В ведомстве это дело назвали первым в России, где фигурант был признан виновным в уголовном преступлении за неуплату таможенных сборов.

Наказание Константину Андрееву назначили по нижнему пределу. По вменяемой ему статье грозит до пяти лет лишения свободы, но мужчине назначили только штраф. Кроме того, обнаруженный контрафактный товар уничтожили — четыре тонны табака сожгли в Тюмени.