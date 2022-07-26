Цены в ЯНАО выросли меньше, чем в среднем по России

С начала 2022 года в цены на потребительские товары в ЯНАО выросли на 8,2%. Этот показатель на 3% меньше чем в среднем по стране, сообщили в пресс-службе «Тюменьстата».
«На конец июня 2022 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Ямало-Ненецком автономном округе увеличились в среднем на 8,2% (по России — на 11,4%). Цены на продовольственные товары повысились на 9,3% (12,5%), на непродовольственные товары — на 10,1% (12,9%). Тарифы на услуги населению выросли на 4,0% (по России — на 7,7%)», — рассказали в пресс-релизе представители «Тюменьстата».
Среди продовольственных товаров больше всего подорожал сахар-песок. С начала года он вырос на 29,4%. На втором месте оказалась плодоовощная продукция с показателем в 16%. Третьими по показателю роста стоимости стали кондитерские изделия — 14,3%.
Больше всего среди непродовольственных товаров цена возросла на электронику и бытовые приборы — 22,5%, моющие средства — 18,6% и строительные материалы — 9,4%. Однако при этом на телерадиотовары цена упала почти на три процента. Также снизилась стоимость топлива. Бензин упал на 7,4% в среднем, а дизельное топливо на 1,9%.
В сфере услуг сильно возросла стоимость туризма за рубежом — 65,3%. Также дороже стали банки — 41,5%, страхование — 19,9% и услуги правового характера — 14,6%. Снизилась цена только в сфере пассажирского транспорта. Стоимость этого вида услуг упала на 5,1%.
Ранее URA.RU сообщало, где в ЯНАО дешевле всего стоит набор продуктов первой необходимости. Самым дорогим оказался Яальский район. Самым дешевым по цене на товары первой необходимости городом стал Ноябрьск.
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С начала 2022 года в цены на потребительские товары в ЯНАО выросли на 8,2%. Этот показатель на 3% меньше чем в среднем по стране, сообщили в пресс-службе «Тюменьстата». «На конец июня 2022 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Ямало-Ненецком автономном округе увеличились в среднем на 8,2% (по России — на 11,4%). Цены на продовольственные товары повысились на 9,3% (12,5%), на непродовольственные товары — на 10,1% (12,9%). Тарифы на услуги населению выросли на 4,0% (по России — на 7,7%)», — рассказали в пресс-релизе представители «Тюменьстата». Среди продовольственных товаров больше всего подорожал сахар-песок. С начала года он вырос на 29,4%. На втором месте оказалась плодоовощная продукция с показателем в 16%. Третьими по показателю роста стоимости стали кондитерские изделия — 14,3%. Больше всего среди непродовольственных товаров цена возросла на электронику и бытовые приборы — 22,5%, моющие средства — 18,6% и строительные материалы — 9,4%. Однако при этом на телерадиотовары цена упала почти на три процента. Также снизилась стоимость топлива. Бензин упал на 7,4% в среднем, а дизельное топливо на 1,9%. В сфере услуг сильно возросла стоимость туризма за рубежом — 65,3%. Также дороже стали банки — 41,5%, страхование — 19,9% и услуги правового характера — 14,6%. Снизилась цена только в сфере пассажирского транспорта. Стоимость этого вида услуг упала на 5,1%. Ранее URA.RU сообщало, где в ЯНАО дешевле всего стоит набор продуктов первой необходимости. Самым дорогим оказался Яальский район. Самым дешевым по цене на товары первой необходимости городом стал Ноябрьск.