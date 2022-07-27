Преступник побил владельца машины, который помешал ему ее угнать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителю Тюмени пришлось подраться с угонщиком, который пытался уехать на его машине вместе с девушкой. Видео происшествия в социальных сетях разместил очевидец. Преступление пытались совершить в районе КПД, ранним утром 27 июля.

«27 июля в шесть утра молодые люди пытались угнать авто на КПД, но владелец им помешал, поэтому они еще и накинулись на семейную пару. Но, получив отпор, неспешно удалились. Хозяин поехал за ними, чтобы задержать, но не нашел», — написал анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В ролике, приложенном к посту, видно, как владелец машины выбегает из дома, пока на его автомобиле пытается уехать угонщик. После того как преступление сорвалось, молодой человек с девушкой собираются уходить, но конфликт перерастает в драку.

В комментариях к посту тюменцы осудили парочку. «Бухали, после пошли на подвиги», — резюмировал Andre Fgh. «У преступников нет логики. Не стоит пытаться их понять. За решетку говноедов изолировать, вот и весь разговор», — считает Георгий Найденов. «Это что-то. За свою личную машину еще и повоевать нужно», — написала Нина Пушникова. «Даму, наверное, подвезти хотел, стрелок недоделанный», — отметил Владимир Шаталов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина совершил ДТП, а после забрал машину пострадавшей и убегал от полиции. Силовикам пришлось применить оружие.