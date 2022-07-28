Посетители раскритиковали курганский курорт

Одной из посетительниц не понравилась глубина водоемов на курорте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Посетительница курорта «Озеро Медвежье» считает, что на территории плохо косят траву и не благоустраивают дорогу. Об этом она рассказала в соцсетях. Женщину поддержали и другие пользователи соцсетей.

«Озеро Медвежье, село Новое Ильинское — просто ужас! Вода в соленом и пресном озерах по колено. Береговая зона не подготовлена (скошенная трава не убрана). Дорога на платном кемпинге в больших грязных колеях в сухую погоду. А если дождик пройдет?» — пожаловалась пользователь Нина Быкова в группе соцсети «ВКонтакте» «Интересный Курган».

На момент написания новости комментарий женщины поддержали шесть пользователей. Представители администрации Петуховского муниципального округа ответили на обращение. «В летний период проводились мероприятия по скашиванию сухой растительности. Дороги до села Новое Ильинское и внутри населенного пункта с твердым асфальтированным покрытием, находятся в удовлетворительном состоянии, съезды с центральных улиц — с грунтовым покрытием, периодически производится их грейдирование», — объяснили представители власти.

Они добавили, что содержанием мест отдыха должны заниматься арендаторы участков. Сотрудники администрации общаются с арендаторами по поводу того, что необходимо регулярно скашивать растения.

Ранее отдыхающих на курорте «Озеро Медвежье» обеспокоили личинки. Их заметили в воде и на суше.