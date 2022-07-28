Житель Тюменской области убил соседа из-за наглых овец

Овцы объели чужой огород, за что их хозяин поплатился жизнью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель села Шабаново (Тюменская область) застрелил соседа из-за того, что овцы мужчины вытоптали его огород. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«30 августа 2021 года чужие овцы зашли в огород 32-летнего Михаила Анзулевича. Животные вытоптали картошку, объели овес и листья корнеплодов. Мужчина пошел выяснять отношения к хозяину, но тот посоветовал ему плотнее закрывать калитку, а также ударил оппонента и пригрозил его убить. Вечером того же дня Анзулевич, по дороге на охоту, выстрелил в овцевода из ружья», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Там пояснили, что перед выстрелами жертва и сам грозил своему убийце оружием. После стрельбы Анзулевич уехал с места происшествия, а его соперник вскоре скончался.

Мужчину обвинили в умышленном убийстве. Ему назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, селянин должен будет выплатить семье своей жертвы полтора миллиона рублей.

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