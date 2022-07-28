28 июля 2022

Тюменских школьников научили правильно стрелять из танков

© Служба новостей «URA.RU»
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День молодежи. Курган, танк, детская игрушка, радиоуправляемая машинка
Школьники разыграли танковый бой на радиоуправляемых моделях Фото:

Для воспитанников пришкольного лагеря СОШ №32 Тюмени провели занятие, на котором детям рассказали про виды боевой техники и о том, как правильно стрелять из танка. Об этом в своем telegram-канале сообщил департамент образования и науки Тюменской области.

«Какие виды боевой техники бывают? Что такое танковый полигон? Как правильно вести стрельбу из танка? Ответы на эти и многие другие вопросы получили ребята пришкольного лагеря МАОУ СОШ № 32 Тюмени», — сообщает telegram-канал депобразования региона.

Дети также поучаствовали в танковом сражении на радиоуправляемых моделях. Кроме того, в программе мероприятия были спортивные соревнования и мастер-класс по рисованию песком.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме актеры в костюмах террористов взяли в заложники пятиклассников. Таким образом в учреждении решили провести занятие по антитеррористической подготовке. Одному из испугавшихся детей понадобилась медицинская помощь.

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Для воспитанников пришкольного лагеря СОШ №32 Тюмени провели занятие, на котором детям рассказали про виды боевой техники и о том, как правильно стрелять из танка. Об этом в своем telegram-канале сообщил департамент образования и науки Тюменской области. «Какие виды боевой техники бывают? Что такое танковый полигон? Как правильно вести стрельбу из танка? Ответы на эти и многие другие вопросы получили ребята пришкольного лагеря МАОУ СОШ № 32 Тюмени», — сообщает telegram-канал депобразования региона. Дети также поучаствовали в танковом сражении на радиоуправляемых моделях. Кроме того, в программе мероприятия были спортивные соревнования и мастер-класс по рисованию песком. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме актеры в костюмах террористов взяли в заложники пятиклассников. Таким образом в учреждении решили провести занятие по антитеррористической подготовке. Одному из испугавшихся детей понадобилась медицинская помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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