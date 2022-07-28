Тюменских школьников научили правильно стрелять из танков

Школьники разыграли танковый бой на радиоуправляемых моделях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для воспитанников пришкольного лагеря СОШ №32 Тюмени провели занятие, на котором детям рассказали про виды боевой техники и о том, как правильно стрелять из танка. Об этом в своем telegram-канале сообщил департамент образования и науки Тюменской области.

«Какие виды боевой техники бывают? Что такое танковый полигон? Как правильно вести стрельбу из танка? Ответы на эти и многие другие вопросы получили ребята пришкольного лагеря МАОУ СОШ № 32 Тюмени», — сообщает telegram-канал депобразования региона.

Дети также поучаствовали в танковом сражении на радиоуправляемых моделях. Кроме того, в программе мероприятия были спортивные соревнования и мастер-класс по рисованию песком.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме актеры в костюмах террористов взяли в заложники пятиклассников. Таким образом в учреждении решили провести занятие по антитеррористической подготовке. Одному из испугавшихся детей понадобилась медицинская помощь.