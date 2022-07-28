В руководстве тюменского ГИБДД новое назначение. Фото

29 июля 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Отвечать за безопасность дорожного движения в Тобольске будет Иван Доценко Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главой тобольского отдела ГИБДД назначен Иван Доценко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Руководителем отдела ГИБДД МО МВД России „Тобольский“ назначен Иван Доценко», — сообщили в Госавтоинспекции. В пресс-службе также уточнили, что предыдущий глава отдела Сергей Кравцов, назначенный в августе 2020 года, вышел на пенсию. По информации ведомства, Доценко родился 18 января 1986 года в Павлодаре. После окончания Тюменского юридического института МВД РФ в 2007 году начал свою службу в должности инспектора ДПС полка ДПС ГИБДД при ГУВД по Тюменской области. В 2016 году был назначен командиром батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Руководителем отдела ГИБДД МО МВД России «Тобольский» назначен Иван Доценко Фото: УГИБДД по Тюменской области

Главой тобольского отдела ГИБДД назначен Иван Доценко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Руководителем отдела ГИБДД МО МВД России „Тобольский“ назначен Иван Доценко», — сообщили в Госавтоинспекции. В пресс-службе также уточнили, что предыдущий глава отдела Сергей Кравцов, назначенный в августе 2020 года, вышел на пенсию. По информации ведомства, Доценко родился 18 января 1986 года в Павлодаре. После окончания Тюменского юридического института МВД РФ в 2007 году начал свою службу в должности инспектора ДПС полка ДПС ГИБДД при ГУВД по Тюменской области. В 2016 году был назначен командиром батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.