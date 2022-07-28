28 июля 2022

В руководстве тюменского ГИБДД новое назначение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тобольск, тобольск, тобольский кремль
Отвечать за безопасность дорожного движения в Тобольске будет Иван Доценко Фото:

Главой тобольского отдела ГИБДД назначен Иван Доценко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Руководителем отдела ГИБДД МО МВД России „Тобольский“ назначен Иван Доценко», — сообщили в Госавтоинспекции. В пресс-службе также уточнили, что предыдущий глава отдела Сергей Кравцов, назначенный в августе 2020 года, вышел на пенсию.

По информации ведомства, Доценко родился 18 января 1986 года в Павлодаре. После окончания Тюменского юридического института МВД РФ в 2007 году начал свою службу в должности инспектора ДПС полка ДПС ГИБДД при ГУВД по Тюменской области. В 2016 году был назначен командиром батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Руководителем отдела ГИБДД МО МВД России «Тобольский» назначен Иван Доценко
Фото:
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
Подписаться
Главой тобольского отдела ГИБДД назначен Иван Доценко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Руководителем отдела ГИБДД МО МВД России „Тобольский“ назначен Иван Доценко», — сообщили в Госавтоинспекции. В пресс-службе также уточнили, что предыдущий глава отдела Сергей Кравцов, назначенный в августе 2020 года, вышел на пенсию. По информации ведомства, Доценко родился 18 января 1986 года в Павлодаре. После окончания Тюменского юридического института МВД РФ в 2007 году начал свою службу в должности инспектора ДПС полка ДПС ГИБДД при ГУВД по Тюменской области. В 2016 году был назначен командиром батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...