Бесплатная Дорама вызвала аншлаг в Тюменском кинотеатре

29 июля 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Корейскую дораму будут показывать в кинотеатре «КАРО 6» в ТЦ «Колумб» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы смогут бесплатно сходить в кинотеатр на корейское кино. Информация об этом опубликована на официальном сайте кинотеатра «КАРО 6». На момент написания новости осталось всего одно свободное место на сеанс. «Специальный показ двух серий корейской дорамы „Я не робот“ пройдет в кинотеатре „КАРО 6“ в торговом центре „Колумб“. Сеанс в 18:00. Вход свободный», — указано на сайте. В основе сюжета жизнь молодого миллионера, который из-за болезни не может контактировать с людьми, у него на них аллергия. Он живет в полной изоляции от общества. Однажды главный герой по имени Ким Мин Гю встречает девушку-робота и влюбляется в нее. Но робот оказывается неисправен, тогда разработчики решают подослать к аллергику настоящую девушку, которой придется притвориться роботом. Ранее URA.RU писало о том, что жителям Тюмени бесплатно покажут киргизское кино. В основе сюжета которого лежит миф о Матере-Оленихе.

Тюменцы смогут бесплатно сходить в кинотеатр на корейское кино. Информация об этом опубликована на официальном сайте кинотеатра «КАРО 6». На момент написания новости осталось всего одно свободное место на сеанс. «Специальный показ двух серий корейской дорамы „Я не робот“ пройдет в кинотеатре „КАРО 6“ в торговом центре „Колумб“. Сеанс в 18:00. Вход свободный», — указано на сайте. В основе сюжета жизнь молодого миллионера, который из-за болезни не может контактировать с людьми, у него на них аллергия. Он живет в полной изоляции от общества. Однажды главный герой по имени Ким Мин Гю встречает девушку-робота и влюбляется в нее. Но робот оказывается неисправен, тогда разработчики решают подослать к аллергику настоящую девушку, которой придется притвориться роботом. Ранее URA.RU писало о том, что жителям Тюмени бесплатно покажут киргизское кино. В основе сюжета которого лежит миф о Матере-Оленихе.