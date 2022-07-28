Вахтовикам разрешат считать голоса на выборах в Тюменской области

Вахтовики, работающие в Тюменской области, смогут входить в участковые избирательные комиссии во время выборов. Соответствующая инициатива опубликована на сайте региональной избирательной комиссии.
«Проект предусматривает возможность формирования на избирательном участке (участке референдума), образованном в вахтовом поселке, участковой комиссии из числа работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий», — говорится в документе. Изменения в Избирательный кодекс региона будут внесены на рассмотрение Тюменской областной думы.
Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Тюменской области будут избраны новые созывы дум Ишимского и Вагайского районов. Кроме того, в регионе пройдут довыборы одного депутата областной думы и двух депутатов гордумы Тобольска.
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Вахтовики, работающие в Тюменской области, смогут входить в участковые избирательные комиссии во время выборов. Соответствующая инициатива опубликована на сайте региональной избирательной комиссии. «Проект предусматривает возможность формирования на избирательном участке (участке референдума), образованном в вахтовом поселке, участковой комиссии из числа работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий», — говорится в документе. Изменения в Избирательный кодекс региона будут внесены на рассмотрение Тюменской областной думы. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Тюменской области будут избраны новые созывы дум Ишимского и Вагайского районов. Кроме того, в регионе пройдут довыборы одного депутата областной думы и двух депутатов гордумы Тобольска.