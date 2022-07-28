Вахтовикам разрешат считать голоса на выборах в Тюменской области

29 июля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В 2022 году в Тюменской области будут избраны новые созывы дум Ишимского и Вагайского районов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вахтовики, работающие в Тюменской области, смогут входить в участковые избирательные комиссии во время выборов. Соответствующая инициатива опубликована на сайте региональной избирательной комиссии. «Проект предусматривает возможность формирования на избирательном участке (участке референдума), образованном в вахтовом поселке, участковой комиссии из числа работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий», — говорится в документе. Изменения в Избирательный кодекс региона будут внесены на рассмотрение Тюменской областной думы. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Тюменской области будут избраны новые созывы дум Ишимского и Вагайского районов. Кроме того, в регионе пройдут довыборы одного депутата областной думы и двух депутатов гордумы Тобольска.

Вахтовики, работающие в Тюменской области, смогут входить в участковые избирательные комиссии во время выборов. Соответствующая инициатива опубликована на сайте региональной избирательной комиссии. «Проект предусматривает возможность формирования на избирательном участке (участке референдума), образованном в вахтовом поселке, участковой комиссии из числа работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий», — говорится в документе. Изменения в Избирательный кодекс региона будут внесены на рассмотрение Тюменской областной думы. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Тюменской области будут избраны новые созывы дум Ишимского и Вагайского районов. Кроме того, в регионе пройдут довыборы одного депутата областной думы и двух депутатов гордумы Тобольска.