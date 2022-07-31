31 июля 2022
29 июля 2022

В Курган приедет чемпион мира и научит спортсменов играть

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Курган, мяч, футбол, песок, футбольный мяч, пляжный футбол
Чемпион мира по пляжному футболу проведет в Кургане мастер-класс (архивное фото) Фото:

В Курган на соревнования по пляжному футболу приедет двукратный чемпион мира Юрий Горчинский. Для курганских спортсменов он проведет мастер-класс. Об этом URA.RU рассказал председатель областной федерации футбола Юрий Соловадченко.

«В Кургане 5—7 августа пройдет предварительный этап Кубка России. Приедет Юрий Горчинский. Он привезет Кубок мира и проведет мастер-класс», — рассказал Соловадченко. Даты и время презентации главного трофея мирового первенства и мастер-класса будут определены позже.

В предварительном этапе Кубка России примут участие шесть команд. Курган представят «Звезды Динамо», уточнил председатель областной футбольной федерации. Состав участников и расписание матчей объявят в ближайшее время.

На сайте Российского футбольного союза (РФС), говорится, что Горчинский дебютировал в сборной страны по пляжному футболу в 2007 году. Является двукратным чемпионом мира, четырехкратным победителем Евролиги, шестикратным чемпионом России. Сейчас выступает за клуб «Кронштадт-Променад» (Балтийск).

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В Курган на соревнования по пляжному футболу приедет двукратный чемпион мира Юрий Горчинский. Для курганских спортсменов он проведет мастер-класс. Об этом URA.RU рассказал председатель областной федерации футбола Юрий Соловадченко. «В Кургане 5—7 августа пройдет предварительный этап Кубка России. Приедет Юрий Горчинский. Он привезет Кубок мира и проведет мастер-класс», — рассказал Соловадченко. Даты и время презентации главного трофея мирового первенства и мастер-класса будут определены позже. В предварительном этапе Кубка России примут участие шесть команд. Курган представят «Звезды Динамо», уточнил председатель областной футбольной федерации. Состав участников и расписание матчей объявят в ближайшее время. На сайте Российского футбольного союза (РФС), говорится, что Горчинский дебютировал в сборной страны по пляжному футболу в 2007 году. Является двукратным чемпионом мира, четырехкратным победителем Евролиги, шестикратным чемпионом России. Сейчас выступает за клуб «Кронштадт-Променад» (Балтийск).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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