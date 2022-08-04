Курганские врачи пять часов делали ребенку уникальную операцию

В Центре им. Илизарова ребенку провели три сложных операции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нейрохирурги курганского Центра Илизарова помогли девятилетнему ребенку из Бурятии избавиться от редкого заболевания. Маленькому пациенту сделали три сложных операции, одна из них длилась пять часов. Об этом сообщает пресс-служба медцентра.

«У ребенка было диагностировано критическое сдавление спинного мозга, при малейшем ударе или физической нагрузке пациенту грозил полный паралич и даже смерть. Пациенту было проведено три сложных и длительных высокотехнологичных операции, две из которых проходили в два-три этапа. Нейрохирурги установили пациенту двойную фиксирующую металлоконструкцию в шейном отделе позвоночника», — говорится в сообщении. В лечении пациента принимали участие руководитель Центра имени Илизарова Александр Бурцев и врачи Ольга Сергеенко и Максим Древаль.

Несмотря на большие риски, нейрохирургам удалось избежать неврологических осложнений у ребенка. Сейчас мальчику уже ничего не угрожает. Через два месяца он сможет вести обычный образ жизни.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали лечить пострадавших на Украине. В Центре имени Илизарова появились первые пациенты, получившие травмы во время проведения спецоперации.

У ребенка было диагностировано критическое сдавление спинного мозга, которое угрожало ему параличом Фото: Центр им. Илизарова