Экс-замначальника тюменского УФСИН обвиняется в получении взятки

Бывшему замначальника тюменского УФСИН грозит до 12 лет лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший заместитель начальника УФСИН по Тюменской области обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

«По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области получал взятки от представителя коммерческих организаций, оказывая содействие в заключении государственных контрактов с одним из исправительных учреждений города Тюмени по заведомо завышенным ценам. Обеспечивал беспрепятственную приемку поставляемых товаров и своевременное перечисление на расчетные счета коммерческих организаций оплаты в рамках заключенных государственных контрактов», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В отношении бывшего заместителя начальника УФСИН возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Расследование завершилось, и в ближайшее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.