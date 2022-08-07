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Экс-замначальника тюменского УФСИН обвиняется в получении взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Бывшему замначальника тюменского УФСИН грозит до 12 лет лишения свободы Фото:

Бывший заместитель начальника УФСИН по Тюменской области обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

«По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области получал взятки от представителя коммерческих организаций, оказывая содействие в заключении государственных контрактов с одним из исправительных учреждений города Тюмени по заведомо завышенным ценам. Обеспечивал беспрепятственную приемку поставляемых товаров и своевременное перечисление на расчетные счета коммерческих организаций оплаты в рамках заключенных государственных контрактов», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В отношении бывшего заместителя начальника УФСИН возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Расследование завершилось, и в ближайшее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

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Бывший заместитель начальника УФСИН по Тюменской области обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. «По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области получал взятки от представителя коммерческих организаций, оказывая содействие в заключении государственных контрактов с одним из исправительных учреждений города Тюмени по заведомо завышенным ценам. Обеспечивал беспрепятственную приемку поставляемых товаров и своевременное перечисление на расчетные счета коммерческих организаций оплаты в рамках заключенных государственных контрактов», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону. В отношении бывшего заместителя начальника УФСИН возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Расследование завершилось, и в ближайшее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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