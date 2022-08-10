10 августа 2022

Власти Салехарда осветили город. Видео

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Сквер Попова после реконструкции. Екатеринбург, уличное освещение, фонарь
Освещение на улицах Салехарда начало работать раньше запланированного Фото:

В Салехарде власти закончили сезон полярного дня и дали уличное освещение. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский.

«За летний период проделали большую работу по обновлению уличного освещения в нашем городе. По вашим просьбам уличное освещение работает с сегодняшнего вечера», — написал Титовский в соцсети.

За летний период в Салехарде заменена 21 опора, установлено 37 торшерных светильников и обновлено 4 километра кабеля вдоль дорог. Уличное освещение начинает работать на несколько дней раньше запланированного.

Ранее URA.RU рассказало, что власти включат освещение на улицах Салехарда с 11 августа. График изменили, с учетом обращений жителей и фактической ситуации.

Видео: страница Алексея Титовского, ВК

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В Салехарде власти закончили сезон полярного дня и дали уличное освещение. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский. «За летний период проделали большую работу по обновлению уличного освещения в нашем городе. По вашим просьбам уличное освещение работает с сегодняшнего вечера», — написал Титовский в соцсети. За летний период в Салехарде заменена 21 опора, установлено 37 торшерных светильников и обновлено 4 километра кабеля вдоль дорог. Уличное освещение начинает работать на несколько дней раньше запланированного. Ранее URA.RU рассказало, что власти включат освещение на улицах Салехарда с 11 августа. График изменили, с учетом обращений жителей и фактической ситуации. Видео: страница Алексея Титовского, ВК
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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