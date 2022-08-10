В Салехарде власти закончили сезон полярного дня и дали уличное освещение. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский.
«За летний период проделали большую работу по обновлению уличного освещения в нашем городе. По вашим просьбам уличное освещение работает с сегодняшнего вечера», — написал Титовский в соцсети.
За летний период в Салехарде заменена 21 опора, установлено 37 торшерных светильников и обновлено 4 километра кабеля вдоль дорог. Уличное освещение начинает работать на несколько дней раньше запланированного.
Ранее URA.RU рассказало, что власти включат освещение на улицах Салехарда с 11 августа. График изменили, с учетом обращений жителей и фактической ситуации.
Видео: страница Алексея Титовского, ВК
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