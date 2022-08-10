Освещение на улицах Салехарда начало работать раньше запланированного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде власти закончили сезон полярного дня и дали уличное освещение. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский.

«За летний период проделали большую работу по обновлению уличного освещения в нашем городе. По вашим просьбам уличное освещение работает с сегодняшнего вечера», — написал Титовский в соцсети.

За летний период в Салехарде заменена 21 опора, установлено 37 торшерных светильников и обновлено 4 километра кабеля вдоль дорог. Уличное освещение начинает работать на несколько дней раньше запланированного.

Ранее URA.RU рассказало, что власти включат освещение на улицах Салехарда с 11 августа. График изменили, с учетом обращений жителей и фактической ситуации.

Видео: страница Алексея Титовского, ВК