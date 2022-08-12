Курганцы нашли опасный путь обхода рядом с мостом

Жители Кургана используют железнодорожные пути из-за того, что на строящемся Некрасовском мосту поставили заборы от пешеходов. Об этом пишет очевидец в паблике «Оригинальный Курган» социальной сети «ВКонтакте».
«Закрыт Некрасовский мост. Еду вчера по Станционной и вижу — толпа людей идет через рельсы там, где кончается забор РЖД. С детьми, сумками, велосипедами. До железной дороги они переходят дорогу на Омской, где нет пешеходного перехода. Риск для жизни значительно увеличен. А что делать?», — рассказывает очевидец.
На Некрасовском мосту поставили заборы, чтобы не было посторонних людей. По словам пресс-службы администрации это сделали для обеспечения мер безопасности.
Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли опасный способ переходить Некрасовский мост. Они использовали перекинутые через провал строительные доски.
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