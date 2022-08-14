Покупательница утверждает, что за обратную доставку маркетплейс ввел плату в тысячу рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Сургута пожаловалась на условия платного возврата покупок на Wildberries. Покупательница утверждает, что теперь за отказ от товаров, которые не подошли, маркетплейс ввел плату в тысячу рублей. Пост с жалобой опубликовали в группе «Черный список Сургут Отзывы» социальной сети «ВКонтакте».

«„Вайлдберриз“ увеличил стоимость платного возврата товаров до 1000 рублей (раньше было 100 рублей) для некоторых товаров. Например, чтобы отказаться от покупки банки краски стоимостью 559 рублей, вам придется заплатить 1000 рублей», — говорится в анонимном посте.

К публикации автор прикрепила скриншот корзины с указанным платным возвратом в тысячу рублей, а также ответ от службы поддержки маркетплейса. «В случае отказа от него [товара] по причине „не подошло/передумал/не актуально“, за услуги обратной логистики будет удержано 1000 рублей. На некоторые товары был изменен регламент обратной логистики, поэтому сумма возврата стала на них одинаковой для всех покупателей. При отказе от других товаров в пункте выдачи для вас действует бесплатный возврат товаров», — ответили покупательнице в службе поддержки.

В комментариях к публикации другие пользователи подсказали автору поста, что тысячу рублей маркетплейс берет за обратную доставку крупногабаритных товаров. «В условиях возврата так обозначено. У вас панели — считается крупногабаритом», — добавила в комментариях Кристина Кирсанова.

Агентство направило официальный запрос в пресс-центр Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил. При этом во время проверки информации в приложении маркетплейса корреспондентом URA.RU в условиях возврата покупки действительно было обнаружено, что обратная отправка крупногабаритного товара теперь стоит тысячу рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что после протестов жителей ХМАО Wildberries отменил платную доставку. Тогда жителей Югры не устроили логистические условия и они создали онлайн-петицию.

К публикации автор прикрепила скриншот корзины с указанным платным возвратом в тысячу рублей, а также ответ от службы поддержки маркетплейса Фото: Черный список Сургут