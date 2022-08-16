Тюменцам рассказали, где выгодно купить школьную форму

Выгоднее всего покупать форму оказалось в сетевых магазинах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минимальный набор школьной одежды для девочек в Тюмени обойдется почти в 7400 рублей. URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгоднее приобрести минимальный школьный набор вещей. Сравнивались цены магазинов Preppy, Sela, «Императрица» и Dress Code.

Минимальный список вещей для школы включает: сарафан, брюки, блузку, юбку для девочек и брюки, жилет, рубашку для мальчиков. Так самая низкая стоимость школьной формы для девочек будет в Sela — 7 396 рублей, для мальчиков — 4 597 рублей в магазине Dress Code.

Далее идет магазин «Императрица» — здесь стоимость формы отличается не намного — 7 400 рублей для девочек и 4 750 рублей для мальчиков. Несколько выше цена за стандартный набор вещей для школы для девочек в магазине Dress Code — 7 996 рублей, для мальчиков — 5 497 рублей в сети магазинов Sela.

Дороже всего приобретать школьную форму оказалось в магазине Preppy. Там минимальная стоимость комплекта вещей для девочек составляет 12 750 рублей, для мальчиков — 9 410 рублей.