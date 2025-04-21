На Тюмень надвигается штормовой ветер с грозой

Погода испортится на один день
В Тюмени 23 апреля ожидается ветер порывами до 18 м/с, гроза и дождь. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«23 апреля, по прогнозу, ночью небольшой дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, ночью порывы до 18 м/с», — сообщили в мэрии.
Отмечается, что такая погода может привести к происшествиям. Например, к падению дерева, обрыву линий связи, срыву кровли.
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