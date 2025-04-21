21 апреля 2025

На Тюмень надвигается штормовой ветер с грозой

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Погода испортится на один день
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В Тюмени 23 апреля ожидается ветер порывами до 18 м/с, гроза и дождь. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«23 апреля, по прогнозу, ночью небольшой дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, ночью порывы до 18 м/с», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что такая погода может привести к происшествиям. Например, к падению дерева, обрыву линий связи, срыву кровли. 

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В Тюмени 23 апреля ожидается ветер порывами до 18 м/с, гроза и дождь. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «23 апреля, по прогнозу, ночью небольшой дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, ночью порывы до 18 м/с», — сообщили в мэрии. Отмечается, что такая погода может привести к происшествиям. Например, к падению дерева, обрыву линий связи, срыву кровли. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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