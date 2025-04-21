Сколько в Тюмени стоит купить доллары

Средний курс доллара США в Тюмени 22 апреля установился на уровне 86 рублей 30 копеек. Такой результат показывает анализ стоимости продажи американской валюты в основных банках города.
«Несмотря на снижение курса, в моменте не наблюдаем ажиотажного спроса. Работаем в обычном режиме», — пояснили URA.RU в пресс-службе ВТБ.
В этом банке купить валюту США можно по курсу 85,6 рублей за один доллар. «ОТП Банк» продает американские деньги по 88, а «Альфа — Банк» — по 89 рублей. В «Сбербанке» один доллар обойдется покупателю в 83,8 рубля. А «Трансстройбанк» готов уступить доллар по цене 83,65 рублей.
Работники банков отмечают, что «новых» долларов в обменниках в наличии нет. Самые свежие купюры, которые удалось найти URA.RU, были выпущены в 2013 году.
Как отмечалось ранее, 21 апреля Центробанк установил курс доллара на отметке в 81 рубль. Это самый низкий за последние два года курс.
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