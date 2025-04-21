Тюменский ювелирный магнат проиграл суд правительству региона

Арбитражный суд Тюменской области обязал тюменского ювелирного магната Игоря Ракшу заняться сохранением исторического здания на улице Сакко. Об этом сообщается в документе, который есть в распоряжении редакции URA.RU.
«Исковые требования удовлетворить. Обязать ООО „Омега Менеджмент-Финанс“ выполнить работы по сохранению культурного наследия регионального значения „Дом жилой“ по улице Сакко, 25», — гласит документ.
Отмечается, что в течение 12 месяцев компания Ракши должна подготовить проектную документацию, а в течение трех лет — выполнить все необходимые работы. С претензиями к компании «Омега Менеджмент-Финанс» в начале апреля выступил комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
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