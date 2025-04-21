21 апреля 2025

Тюменский ювелирный магнат проиграл суд правительству региона

Суд обязал тюменского бизнесмена Ракшу заняться сохранением исторического дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмену Ракше придется привести в порядок историческое здание в центре Тюмени
Бизнесмену Ракше придется привести в порядок историческое здание в центре Тюмени Фото:

Арбитражный суд Тюменской области обязал тюменского ювелирного магната Игоря Ракшу заняться сохранением исторического здания на улице Сакко. Об этом сообщается в документе, который есть в распоряжении редакции URA.RU.

«Исковые требования удовлетворить. Обязать ООО „Омега Менеджмент-Финанс“ выполнить работы по сохранению культурного наследия регионального значения „Дом жилой“ по улице Сакко, 25», — гласит документ.

Отмечается, что в течение 12 месяцев компания Ракши должна подготовить проектную документацию, а в течение трех лет — выполнить все необходимые работы. С претензиями к компании «Омега Менеджмент-Финанс» в начале апреля выступил комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

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Арбитражный суд Тюменской области обязал тюменского ювелирного магната Игоря Ракшу заняться сохранением исторического здания на улице Сакко. Об этом сообщается в документе, который есть в распоряжении редакции URA.RU. «Исковые требования удовлетворить. Обязать ООО „Омега Менеджмент-Финанс“ выполнить работы по сохранению культурного наследия регионального значения „Дом жилой“ по улице Сакко, 25», — гласит документ. Отмечается, что в течение 12 месяцев компания Ракши должна подготовить проектную документацию, а в течение трех лет — выполнить все необходимые работы. С претензиями к компании «Омега Менеджмент-Финанс» в начале апреля выступил комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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