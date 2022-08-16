Французу не удалось вывезти детей из Курганской области

Гражданин Франции проиграл суд жительнице Курганской области за двоих детей (фото из Архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое детей жительницы Курганской области и гражданина Франции будут проживать на территории России с матерью. Такое решение принял кассационный суд, рассказала URA.RU уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина.

«Жительница Курганской области выиграла судебную тяжбу с гражданином Франции за общих детей. Они будут проживать в России с материю. Решение основано на психологической экспертизе. Суд учел мнение эксперта, который считает, что для детей переезд во Францию в любом случае (даже с мамой) будет психологически травмирующим. Оба ребенка в сентябре будут посещать начальную школу в Курганской области. Здесь мама купила дом с использованием средств материнского капитала, у семьи налажен быт, у детей сформирован круг общения. С отцом они общаются через Интернет», — рассказала Алена Лопатина.

Ранее URA.RU писало, что француз пытается отсудить у жительницы Курганской области двоих детей. Женщина тайно от бывшего возлюбленного (официально они не были женаты) вывезла сына (6 лет) и дочь (8 лет) в Россию в конце 2019 года. В Курганской области девочка пошла в начальную школу, а мальчик — в детсад. Оба ребенка получили российское гражданство. Мать не запрещала отцу видеться с детьми и предлагала ему переехать в Россию. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга (первая инстанция) посчитал, что детям будет лучше с отцом во Франции, хотя на тот момент мужчина был безработным. Органы опеки и уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина выступили на стороне мамы детей, которая обжаловала решение суда.