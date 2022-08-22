В горсаду Кургана построят детское кафе и пункты проката

Предприниматели начнут строить объекты в горсаду Кургана в октябре 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К Новому году в городском саду Кургана планируют открыть детское кафе и два пункта проката инвентаря для отдыха. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города Кургана в ответ на запрос.

«В городском саду ведутся работы по возведению нестационарного объекта по оказанию услуг общественного питания (детского кафе) площадью 80 кв. метров. Договор заключен по результатам торгов с ИП Васильевой. Срок установки павильона — октябрь 2022 года. Объект будет работать круглогодично. Ориентировочно открытие состоится к Новому году», — ответили в пресс-службе мэрии Кургана на запрос.

Сейчас дизайн интерьера и брендбук кафе разрабатывают дизайнеры и маркетологи. Также в горсаду планируют разместить два павильона по прокату товаров для отдыха площадью 20 кв. метров каждый. По результатам торгов заключено два договора с ИП Салиховой. Пункты будут размещены в районе детской спортивной площадки у входа в горсад со стороны ул. К. Маркса и у обустроенной площадки для отдыха. Срок установки объектов в соответствии с договором — ноябрь 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что в городском саду Кургана будет построено новое кафе рядом с местом, где несколько лет назад со скандалом снесли кафе «Ялта» Александра Мусиенко. Эскизы нового объекта показал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.