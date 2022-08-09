В горсаду Кургана построят нестационарный объект общепита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городском саду Кургана будет построено новое кафе. Эскизами нестационарного объекта общепита поделился губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«В ряде муниципалитетов региона появляются новые симпатичные нестационарные объекты торговли и общепита. В основном предприниматели строят их на благоустроенных нами территориях и площадках. Государству — новые рабочие места, жителям — удобство, предпринимателям — дополнительная выручка. Будем такие объекты добавлять», — написал Шумков в своем telegram-канале под эскизами нового заведения.

Губернатор не уточнил назначение объекта, изображенного на эскизах. Судя по виду объекта и наличию уличного меню, можно предположить, что это будет кафе.

Ранее в горсаду Кургана работало кафе «Ялта» предпринимателя Александра Мусиенко. URA.RU писало, что в августе 2017 года объект со скандалом частично снесли, так как выяснилось, что при строительстве кафе Мусиенко вышел за границы отведенного ему участка. Бывший арендатор горсада ООО «Курганпарк» несколько лет судился с бизнесменом за земельный участок. Позже мэрия Кургана отказалась продлить договор аренды с Мусиенко и кафе было окончательно снесено. Бизнесмен боролся за кафе в судах, проводил рядом с его развалинами флешмобы.

Губернатор Вадим Шумков рассказал о новых объектах нестационарной торговли и общепита Эскиз: telegram-канал силаVправде (V. Шумков)