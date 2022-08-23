23 августа 2022

МЧС предупреждает жителей ЯНАО о сильном шторме

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25 августа в ЯНАО ожидается сильный ветер Фото:

В ЯНАО 25 августа ожидается ветер, порывы которого достигнут 22 метров в секунду. МЧС предупреждает ямальцев о соблюдении правил безопасности, сообщается на сайте ведомства.

«По данным ямальских синоптиков, 25 августа на территории автономного округа прогнозируется ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, на территориях Ямальского, Надымского, Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов прогнозируется неблагоприятное погодное явление: очень сильный ветер порывами до 22 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Ямалу призывает граждан соблюдать правила безопасности в период ветра, а также напоминает телефоны спасения: 101 и 112», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что эта неделя в ЯНАО будет дождливой. Местами температура достигала +27 градусов.

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В ЯНАО 25 августа ожидается ветер, порывы которого достигнут 22 метров в секунду. МЧС предупреждает ямальцев о соблюдении правил безопасности, сообщается на сайте ведомства. «По данным ямальских синоптиков, 25 августа на территории автономного округа прогнозируется ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, на территориях Ямальского, Надымского, Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов прогнозируется неблагоприятное погодное явление: очень сильный ветер порывами до 22 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Ямалу призывает граждан соблюдать правила безопасности в период ветра, а также напоминает телефоны спасения: 101 и 112», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что эта неделя в ЯНАО будет дождливой. Местами температура достигала +27 градусов.
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